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السيطرة على حريق بشقة سكنية في زفتى دون إصابات

07:13 م الخميس 28 نوفمبر 2024

حريق شقة سكنية - أرشيفية

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الغربية - مروة شاهين:

اندلع حريق هائل داخل شقة سكنية في قرية نهطاي التابعة لمركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، بسبب ماس كهربائي، ولكن دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقى غرفة عمليات محافظة الغربية وقوات الحماية المدنية بلاغًا من الأهالي يفيد باندلاع الحريق داخل شقة سكنية بمنزل مكون من 4 طوابق في قرية نهطاي. وعلى الفور، انتقل مجاهد الدرف القائم بأعمال رئيس مدينة زفتى إلى مكان الحادث، وتم الدفع بسيارتي إطفاء.

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على ألسنة اللهب قبل أن تمتد إلى الشقق والمنازل المجاورة، حيث تمت عملية الإخماد والتبريد للحيلولة دون تجدد الحريق.

وبحسب المعاينة الأولية، تبين أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي، مما أدى إلى تفحم الشقة بالكامل. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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