"اقتصادية قناة السويس" تعزز الفرص الاستثمارية مع رجال الأعمال والحكومة الألمانية

كتب_ حسام الدين أحمد:

شاركت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في سلسلة من اللقاءات المكثفة مع كبار المسؤولين في الحكومة الألمانية، بالإضافة إلى تجمعات رجال الأعمال وممثلي الشركات الألمانية، لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات المستهدفة لتوطينها.

رافق الدكتور محمد عبد الجواد، نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين. وخلال الزيارة، تم عقد لقاء مع روبرت هابيك، نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد وحماية المناخ، والذي أشاد برؤية وجهود الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال.

تم عقد العديد من الاجتماعات مع مسؤولي شركات ألمانية تعمل في مجالات الألياف، الدراجات، والمعادن لإنتاج الحديد المختزل. إلى جانب ذلك، تم تنظيم عشاء عمل على شرف الوزير بحضور 22 شركة ألمانية، حيث تم استعراض الإجراءات التصحيحية التي تتبناها الحكومة المصرية لتسهيل عملية تذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب، خاصة فيما يتعلق بالإفراج الجمركي والإصلاحات المالية والنقدية والضريبية، بالإضافة إلى الحوافز المقدمة للمستثمرين الأجانب.

ومن المقرر عقد أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في القاهرة خلال يومي 18 و19 فبراير المقبل، بمشاركة وفد من رجال الأعمال الألمان. خلال هذه الاجتماعات، سيتم مناقشة كافة المواضيع الخاصة بدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، بالإضافة إلى وضع خطة عمل تنفيذية لتعزيز هذه العلاقات.\