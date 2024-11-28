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إخلاء السكان.. الصور الأولى للمنزل المنهار في الإسكندرية

05:14 م الخميس 28 نوفمبر 2024
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    انهيار جزئي لمنزل قديم في الإسكندرية (3)
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    انهيار جزئي لمنزل قديم في الإسكندرية (2)
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    انهيار جزئي لمنزل قديم في الإسكندرية (4)
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    انهيار جزئي لمنزل قديم في الإسكندرية (1)
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    انهيار جزئي لمنزل قديم في الإسكندرية (5)
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الإسكندرية- محمد عامر ومحمد البدري:

أخلت قوات الحماية المدنية، سكان المنزل القديم المنهار جزئيًا في منطقة العطارين بحي وسط الإسكندرية، اليوم الخميس، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر في العقارات المجاورة.

كانت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية، تلقت بلاغًا يفيد انهيار أجزاء من منزل شارع بشارع الليثي بمنطقة العطارين، وانتقل مسئولي الحي وضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وكشفت المعاينة أن المنزل بناء قديم، مكون من طابقين، مأهول السكان، وانهيار أجزاء داخلية من العقار، دون حدوث أي إصابات، واحتجاز بعض السكان.

وجرى وضع حواجز حديدية بمدخل المنزل والشارع المؤدي إليه، لتأمين المارة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العطارين، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

الإسكندرية المنزل المنهار قوات الحماية المدنية
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