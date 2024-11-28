افتتاح مبنى الطوارئ الجديد بمستشفى أبو قير بتمويل ألماني (صور)

الإسكندرية – محمد عامر:



افتتح الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، مبنى الطوارئ الجديد بمستشفى أبو قير العام، الذي تم تنفيذه في إطار "مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية"، والممول من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية.



وأوضح المحافظ أن مبنى الطوارئ الجديد يضم 9 عيادات، و16 سريرًا، و2 سرير عناية طوارئ وحالات حرجة، بالإضافة إلى تعزيز العمليات التشغيلية للعيادات الخارجية.



وأشار إلى أن المشروع يشمل أيضًا تنمية قدرات العاملين في المستشفى، فضلاً عن تطوير وحدة أبو قير 2 وأبو قير 3 الصحية بما يخدم المواطنين والمرضى في منطقة أبو قير بحي المنتزه ثان.



وأضاف أن المشروع جاء نتيجة التعاون المثمر بين الحكومتين المصرية والألمانية والاتحاد الأوروبي، من خلال اتفاق تعاون تم عقده عام 2019 لتنفيذ مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية.



شارك في الافتتاح كل من توماس فيندبو، ممثل الاتحاد الأوروبي، وخالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتورة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، واللواء خالد جمعة، السكرتير العام بالمحافظة، والدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة.

