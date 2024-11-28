جامعة أسيوط تختتم ماراثون الانتخابات الطلابية بفوز مارتن ناصر وصلاح النديم -صور

أسيوط - محمود عجمي:

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة أسيوط، برعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، عن ختام ماراثون الانتخابات اليوم الخميس، بإجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة في المخيم الكشفي.

وأسفرت الانتخابات عن فوز مارتن ناصر، الطالب بكلية الهندسة، بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة أسيوط، وصلاح النديم، الطالب بكلية التمريض، بمنصب نائب رئيس الاتحاد. كما تم إعلان نتائج أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة، والتي تشمل سبع لجان: الأسر، الفني، الرياضي، الثقافي، الجوالة، الاجتماعي، والعلمي.

وهنأ الدكتور أحمد المنشاوي، الطلاب الفائزين، مشيداً بقدرتهم على تحمل المسؤولية وداعياً إياهم للمشاركة في تطوير الأنشطة الطلابية والمجتمعية والخدمية التي تقدمها الجامعة. وأكد أن الجامعة سخرت كل إمكانياتها لضمان سير الانتخابات بشكل صحيح ومنظم، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلها القائمون على الانتخابات.

وأوضح الدكتور أحمد عبد المولى، أن الدولة المصرية تشجع الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية واختيار ممثليهم بحرية ونزاهة، مؤكداً أن انتخابات جامعة أسيوط جاءت متميزة تنظيماً وأداءً على مستوى الجامعات المصرية. كما شكر كل من ساهم في إتمام عملية الانتخابات بشكل مشرف، خاصة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات وعمداء ووكلاء الكليات وأساتذة كلية الحقوق الذين حضروا لضمان تطبيق قواعد الانتخاب بشكل صحيح.

وأكد الدكتور دويب صابر، أن الانتخابات تمثل تدريباً حقيقياً للطلاب على الحياة الانتخابية في مصر، موضحاً للطلاب الإجراءات والضوابط التي يجب اتباعها لضمان صحة الانتخابات.

أما نتائج انتخابات لجان الأنشطة الطلابية فجاءت كالآتي:

- لجنة النشاط الفني: إنجي أشرف أميناً، وعمرو عثمان أميناً مساعداً.

- لجنة نشاط الأسر: عبد الرحمن عادل أميناً، ومروة هاني أميناً مساعداً.

- لجنة النشاط العلمي: يوسف كرم أميناً، وأحمد نصر أميناً مساعداً.

- لجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة: كريم أسامة أميناً، وطارق مصطفى أميناً مساعداً.

- لجنة النشاط الاجتماعي: شريف وليد أميناً، وحبيبة محمد أميناً مساعداً.

- لجنة النشاط الثقافي: مروة محمود أميناً، ومحمد جميل أميناً مساعداً.

- لجنة النشاط الرياضي: عادل ماهر أميناً، ومازن أشرف أميناً مساعداً.

شهد ختام الانتخابات حضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ورئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، وأعضاء اللجنة: الدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري، والدكتور عبد الحميد أبو سحلي عميد كلية العلوم، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، والدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق، والأستاذ عزالدين المنصوري أمين كلية الآداب، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والطالب أحمد محمد حسين من كلية الطب، والطالبة رانيا حسن شحاتة أحمد من كلية الصيدلة.