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إعلان نتيجة انتخابات الاتحادات الطلابية 2024 بجامعة بنها

04:23 م الخميس 28 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    إعلان نتيجة انتخابات الاتحادات الطلابية 2024 بجامعة بنها
  • عرض 5 صورة
    إعلان نتيجة انتخابات الاتحادات الطلابية 2024 بجامعة بنها
  • عرض 5 صورة
    إعلان نتيجة انتخابات الاتحادات الطلابية 2024 بجامعة بنها
  • عرض 5 صورة
    إعلان نتيجة انتخابات الاتحادات الطلابية 2024 بجامعة بنها
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت جامعة بنها برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، نتيجة انتخابات الاتحادات الطلابية 2024 للكليات، بتنصيب عمر محمد الشبراوي، الطالب بكلية العلاج الطبيعى رئيسا لاتحاد طلاب جامعة بنها، وعبد الوهاب محمد حمدي نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة بنها الطالب بكلية علوم الرياضة.

جاء ذلك بحضور الدكتور جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة وأعضاء لجنة الانتخابات الطلابية.

وأكد رئيس جامعة بنها على أن الاتحادات الطلابية تحمل صاحبها مسئولية ورسالة لابد من القيام بها كما أنها تؤهلهم ليكونوا على قدر من المسئولية وأن يكونوا سفراء لجامعتهم، لافتا إلي أن الاتحادات الطلابية هى فرصة لبناء شخصيات قيادية، كما أنها تبنى قدراتهم الإبداعية والولاء والانتماء للدولة المصرية.

وأوضح "الجيزاوي" أن الجامعة تقدم كافة الدعم للاتحادات الطلابية والأنشطة من أجل نشر ثقافة العمل الجماعي وحب العمل التطوعي، مؤكدا على ان سياستنا داخل الجامعة هي الباب المفتوح بين كافة قيادات الجامعة والطلاب.

وأعرب عمر الشبراوي، رئيس اتحاد طلاب جامعة بنها، عن سعادته بفوزه بالانتخابات الطلابية، مؤكدا أنه سيسعى بالاشتراك مع زملائه لزيادة فعاليات الأنشطة في الكليات وتنظيم الندوات والدورات التدريبية في مختلف المجالات.

جامعة بنها انتخابات الاتحادات الطلابية نتيجة انتخابات الاتحادات الطلابية
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