تعيين "طارق صلاح" رئيساً لنادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنيا.. التشكيل الكامل

المنيا-جمال محمد:



أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، اليوم الخميس، صدور قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتشكيل مجلس إدارة نادي هيئة التدريس بالجامعة، برئاسة الدكتور طارق محمد صلاح عميد كلية التربية الرياضية السابق، والدكتور حسن سعد سند نائباً للرئيس.

ووفقا للقرار، يتولى الدكتور علاء أحمد السيد أمانة الصندوق، وعضوية كل من: الدكتور أبو هشيمة مصطفى السيد، والدكتورة نشوى نبيل والدكتور حسام محمد عبد الرحيم، والدكتور وليد مكرم محمد.

وهنأ الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة أعضاء المجلس الجديد، متمنياً لهم التوفيق خلال دورتهم الحالية، وتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات لخدمة أعضاء هيئة التدريس والمساهمة في تحقيق تقدم الجامعة وتميزها.

وأشار فرحات، إلى أن نادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، يقدم العديد من الأنشطة الاجتماعية والترفيهية والثقافية، للأعضاء وأسرهم طوال أيام العام.