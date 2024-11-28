ضبط 5 أطنان أسماك مجهولة المصدر في ثلاجة غير مرخصة بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري:

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين، اليوم الخميس أكثر من 5 أطنان أسماك مجهولة المصدر من دون بيانات داخل ثلاجة غير مرخصة بوسط المحافظة.

قال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، إن إدارة تموين وسط الإسكندرية نفذت بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين، حملات تموينية أسفرت عن ضبط ثلاجة لحفظ الأسماك بدون ترخيص من الجهات المختصة.

وأضاف أنه جرى ضبط الثلاجة لحفظها أسماك مستوردة بدون افراجات جمركية وبدون فواتير دالة على مشروعية حيازتها، بالإضافة إلى وجود أنواع أسماك بدون بيانات، بإجمالي بلغ 5 أطنان و475 كيلو جرام، فيما جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

وشملت الكميات المضبوطة " 160 كرتونة سردين بوزن إجمالي 1600 كجم، 120 كرتونة سمك هورس بوزن إجمالي 1200 كجم، 25 كرتونة سمك ماكريل بوزن إجمالي 250 كجم، 10 كرتونة سمك مكرونة بوزن إجمالي 200 كجم، 44 كرتونة سمك مغازل بوزن إجمالي 440 كجم، 3 كراتين سمك بربون بوزن إجمالي 30 كجم".

كما تضمنت المضبوطات "25 كرتونة سمك تونة بوزن إجمالي 500 كجم، 20 كرتونة جمبري مقشر بوزن إجمالي 240 كجم، 10 كرتونة جمبري لحم بوزن إجمالي 100 كجم، 25 كرتونة كاليماري بوزن إجمالي 250 كجم، 50 كرتونة سمك فيليه بوزن إجمالي 500 كجم، 10 كرتونة سمك كابوريا بوزن إجمالي 100 كجم، و65 كجم من السبيط، ليصل إجمالي الأوزان إلى 5475 كجم".