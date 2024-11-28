"ضربه بخرطوم".. تحقيق عاجل في اتهام مدرس بالاعتداء على طالب بالغربية

الغربية- مروة شاهين:

شهدت مدرسة أبيار الرسمية للغات بمحافظة الغربية واقعة مؤسفة، بعدما اعتدى مدرس لغة عربية على طالب بالصف الأول الإعدادي داخل الفصل مستخدمًا "خرطوم"، ما أثار غضب أسرة الطالب وفتح الباب لتحقيق رسمي في الحادث.

وأعلن ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، فتح تحقيق عاجل في الواقعة وإحالة المدرس إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك عقب تلقي شكوى رسمية من أسرة الطالب "عمر"، اتهمت فيها المدرس بالاعتداء الجسدي على ابنهم.

وأوضحت أسرة الطالب أن المدرس اعتاد اضطهاد نجلهم بشكل متكرر، نتيجة توقفه عن حضور الدروس الخصوصية، على الرغم من محاولاتهم المتكررة للحديث معه لإنهاء هذا السلوك، إلا أن الأمر انتهى بتعدٍّ عنيف على الطالب داخل الفصل.

وتقدمت الأسرة ببلاغ رسمي في مركز شرطة كفر الزيات حمل رقم 65 جنح بتاريخ 27 أكتوبر 2024، كما أرفقت بالبلاغ تقارير طبية تثبت الإصابات التي تعرض لها الطالب جراء الاعتداء.

وتواصل مديرية التربية والتعليم بالغربية متابعة التحقيقات، حيث أكدت أن الواقعة لا تمثل أخلاقيات المهنة أو رسالتها السامية، مشددة على عدم التهاون مع أي تجاوزات تضر بالطلاب.