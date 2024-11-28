طلاب "رياضية" المنيا يرفعون رئيسة قسم "المنازلات" على الأعناق .. ما القصة؟ -صور

المنيا- جمال محمد:

انتشرت مؤخرًا عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات الفيديوهات التى يظهر فيها طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة المنيا وهم يرفعون مقعدًا تجلس عليه أستاذتهم ورئيسة قسم المنازلات الدكتورة "بسمات شمس الدين"، وسط حالة من الفرحة والتصفيق والهتاف باسمها، معبرين عن حبهم الشديد لها.

"مصراوي" تواصل مع الدكتورة بسمات شمس الدين، أستاذ تدريب الكاراتيه ورئيس قسم المنازلات في الرياضات الفردية بالكلية، والتي قالت إن الفيديوهات المنتشرة كانت فور انتهاء حفل دوري الجامعة للألعاب الرياضية يوم الثلاثاء الماضي، وشهد تألق كبير لأبناء الكلية جميعًا، وإشادة كبيرة وخاصة لأبناء قسم المنازلات الذين قدموا ثلاثة فقرات لاقت استحسان الحضور، وكان من بينها عروضًا لأول مرة لألعاب المصارعة ورفع الأثقال، فضلًا عن الكاراتيه والتايكوندو والكونغ فو.

وأضافت أستاذ تدريب الكاراتيه ورئيس قسم المنازلات، أن طبيعة الكلية تجعلني أقضي وقتًا طويلًا مع الطلبة والطالبات تصل إلى 10 و 12 ساعات في بعض الأحيان، وفضلًا عن الدراسة نتناول مع بعضنا الطعام والشراب، مما يجعل علاقتي بهم أكثر من جيدة وأتعامل معهم وكأني والدتهم، ورغم إنني لست من أبناء المنيا، ولكني أكون سعيدة للغاية طوال فترة قدومي للمنيا للتدريس لهم أسبوعيًا ويكون من أجمل أوقاتي.

وواصلت "شمس" قائلة: "البعض منهم يتحدث معي في أمور ومشكلات كبيرة حتى أوقات عدم تواجدي في الكلية، وهذه الثقة تجعلني أرى فيهم أبنائي، ولذلك مهما أشد عليهم لا يغضبون مني لأنهم يعلمون أن ذلك من أجل مصلحتهم وتفوقهم، لذلك هم ثروتي الحقيقية وأنا أسعى دائما لتوسيع ثروتي والاستثمار فيهم كأبناء قبل أن يكونوا طلاب".

وعن العرض الرياضي الذي تسبب في حملها على الأعناق، قالت رئيس قسم المنازلات،:" إن العرض جرى التحضير له من شهر ونصف تقريبًا، ولمدة 4 أيام أسبوعيا كان الطلاب يقومون بالتدريب عليه، ولذلك شاهدنا إشادة كبيرة من الجميع بجودة العروض والملابس المميزة لكل تخصص، حتى أن بعض الطلاب أصروا على تفصيل ملابس على نفقتهم الخاصة وبمبالغ كبيرة، من أجل أن يكون العرض مختلفًا عن أعوامه السابقة".

وأوضحت "شمس" أنه فور انتهاء العرض جاءها أحد الطلاب وطلب منها الجلوس على أحد المقاعد، واعتقدت أن الطلاب سيلتفون حولها للتصوير مثل كل عام، ولكنها فوجئت بموقفهم النبيل بحملها على الأعناق والهتاف لها والتصفيق، مما جعل الدموع تزرف من عينينها، مقدمة الشكر لهم جميعًا، ولكل من أشاد بها خاصة رئيس الجامعة الدكتور عصام فرحات، والدكتور طارق صلاح عميد الكلية خلال مجلس الجامعة.

وانهت رئيسة قسم المنازلات برياضة المنيا حديثها قائلًة: "البعض يُشكك في الجيل الحالي بشكل عام بأنه لا يمكنهم تحمل المسئولية، ولكني أؤكد أنهم عندما يوضعون تحت تحمل المسئولية يخرج منهم كل العزيمة والقوة، وبلدنا دائمًا بخير بفضل الشباب، ولا نخاف على مصر ما داموا فيها".