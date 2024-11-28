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أحمد شعبان رئيسا.. إعلان نتائج انتخابات اتحاد طلاب جامعة بني سويف

03:03 م الخميس 28 نوفمبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    إعلان نتائج انتخابات اتحاد طلاب جامعة بني سويف
  • عرض 11 صورة
    إعلان نتائج انتخابات اتحاد طلاب جامعة بني سويف
  • عرض 11 صورة
    إعلان نتائج انتخابات اتحاد طلاب جامعة بني سويف
  • عرض 11 صورة
    إعلان نتائج انتخابات اتحاد طلاب جامعة بني سويف
  • عرض 11 صورة
    إعلان نتائج انتخابات اتحاد طلاب جامعة بني سويف
  • عرض 11 صورة
    إعلان نتائج انتخابات اتحاد طلاب جامعة بني سويف
  • عرض 11 صورة
    إعلان نتائج انتخابات اتحاد طلاب جامعة بني سويف
  • عرض 11 صورة
    إعلان نتائج انتخابات اتحاد طلاب جامعة بني سويف
  • عرض 11 صورة
    إعلان نتائج انتخابات اتحاد طلاب جامعة بني سويف
  • عرض 11 صورة
    إعلان نتائج انتخابات اتحاد طلاب جامعة بني سويف
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بني سويف- حمدي سليمان:

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الخميس، نتائج انتخابات الاتحادات الطلابية، والتي أسفرت عن فوز الطالب أحمد شعبان غالب عبد اللطيف، بالفرقة الرابعة بكلية الخدمة الاجتماعية، برئاسة الإتحاد للعام الجاري، وفوز الطالب محمد فارس سيد تمام بالفرقة الرابعة بكلية التمريض، بمنصب نائب رئيس الإتحاد.

وأسفرت الانتخابات عن فوز الطالب محمود يحيي سيد برئاسة لجنة الأسر الطلابية، ومساعده محمود عمر أحمد، والطالب مصطفى محمد حسن برئاسة اللجنة الفنية، ومساعده الطالب محمود عيد شبطة، والطالب عمر أبو الأنوار برئاسة اللجنة الرياضية، ومساعده الطالبة منة رمضان ميهوب، والطالب حسن حمدي عز الدين برئاسة اللجنة الثقافية، ومساعده الطالب محمد عصمت محمد، والطالب كريم عبد العزيز دويدار برئاسة لجنة الجوالة، ومساعده الطالب إبراهيم محمد أحمد، والطالبة آلاء فكري سعد برئاسة اللجنة الإجتماعية، ومساعده الطالب زياد مرزوق طه، والطالب بدر عطا الله عبد السلام برئاسة اللجنة العلمية، ومساعده رامز بسام حامد.

ووجه الدكتور منصور حسن التهنئة للطلاب الفائزين برئاسة وعضوية اتحاد طلاب الجامعة، مؤكدا أن عمليات التقدم والترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية وعملية تسجيل البيانات اتسمت بالديمقراطية، والحيادية، والشفافية والنزاهة.

الدكتور منصور حسن بني سويف انتخابات اتحاد طلاب جامعة بني سويف
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