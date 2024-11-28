قاتل ومروج مخدرات.. "وحش البراهمة" في قبضة أمن قنا بعد سنوات من الهروب

قنا- عبدالرحمن القرشي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الخميس، القبض على عنصر إجرامي خطير، في مركز قفط، جنوبي محافظة قنا وكان بحوزته بندقية آلية.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط، يفيد بتمكن قوة أمنية من ضباط مباحث المركز، من ضبط عنصر إجرامي هارب من أحكام قضائية واتهامات عديدة داخل إحدى قرى دائرة المركز.

وتبين القبض على شاب في الثلاثينيات من العمر، من قرية البراهمة التابعة لدائرة مركز قفط، هارب من حكم السجن المؤبد لسرقة بالإكراه في مركز نقادة، و10 أحكام أخرى و30 اتهام سرقة وشروع في قتل وقطع الطريق على المواطنين ومخدرات، وكان بحوزته بندقية آلية.

تم القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.