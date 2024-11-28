محافظ الإسكندرية يستقبل وفدًا من الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية -صور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بمقر ديوان عام المحافظة، وفدًا من ممثلي الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وصندوق التنمية الحضرية، وذلك على هامش افتتاح عدد من المشروعات المنفذة في منطقة معمورة البلد بحي المنتزه ثان.

وقال محافظ الإسكندرية، إن هذه الزيارة تأتي في إطار مشروع "بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية"، الممول من الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية.

وثمن دور جميع الجهات القائمة على تنفيذ "مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية والممول من الاتحاد الأوربي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ".

وقال الفريق أحمد خالد، إنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فإن الدولة بجميع مؤسساتها حريصة على الوصول إلى رضا المواطن، وذلك من خلال تقديم أفضل الخدمات وتوفير حياة كريمة للمواطن على كافة المستويات.

وأكد المحافظ أن الدولة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسعى جاهدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم على كافة المستويات.

حضر اللقاء توماس فيندبو ممثل الاتحاد الأوروبي، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إفوا دادز أرثر مديرة مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية (CBUID)، والمهندسة مها فهيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، واللواء خالد جمعة السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة.