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إعادة تشغيل وتأهيل عيادة الأسنان بالمركز الحضري في الأقصر

01:31 م الخميس 28 نوفمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    إعادة تشغيل وتأهيل عيادة الأسنان بالمركز الحضري في الأقصر
  • عرض 6 صورة
    إعادة تشغيل وتأهيل عيادة الأسنان بالمركز الحضري في الأقصر
  • عرض 6 صورة
    إعادة تشغيل وتأهيل عيادة الأسنان بالمركز الحضري في الأقصر
  • عرض 6 صورة
    إعادة تشغيل وتأهيل عيادة الأسنان بالمركز الحضري في الأقصر
  • عرض 6 صورة
    إعادة تشغيل وتأهيل عيادة الأسنان بالمركز الحضري في الأقصر
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الأقصر - محمد محروس:

افتتح الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، عيادة الأسنان بالمركز الحضري بالكرنك التابع لإدارة الأقصر، وذلك بحضور الدكتور عبدالله محمد مدير إدارة الأقصر، والدكتور علي نوبي مدير إدارة الأسنان.
وأوضح وكيل وزارة الصحة بالأقصر أن العيادة تقدم عدة خدمات مميزة في مجال طب الأسنان للمترددين.
وأكد "أبو العطا" توافر احتياجات العيادة من الأجهزة والمعدات الطبية بما يسهم في الرفع من كفاءة المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الأسنان، وتعد تلك العيادة إضافة جديدة لتقديم خدمات طب الأسنان المختلفة بأحدث التقنيات لتلبية احتياجات المواطنين.

الأقصر الدكتور أحمد أبو العطا عيادة الأسنان
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