بالصورـ وكيل تعليم أسيوط يناقش استعدادات امتحانات النقل والشهادة الإعدادية

أسيوط ـ محمود عجمي:



ناقش محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الخميس، الاستعدادات لامتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية؛ مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير المقررة عند تنظيم الامتحانات، والالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية، مع التأكيد على التعاون بين كافة إدارات التعليم والمدارس لإعداد اللجان الامتحانية على النحو الأمثل.



حضر الاجتماع مديري عموم الإدارات التعليمية، ومديري المراحل التعليمية بالمديرية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة لامتحان الشهادة الإعدادية، ورئيس لجنة الإدارة لامتحان الشهادة الإعدادية، ومدير إدارة شؤون الطلاب بالمديرية، ومسؤولي شؤون الطلاب بالإدارات، ومدير المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية، ومسؤول الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية. كما حضر الاجتماع محمد النمر، مدير عام التعليم الفني بالمحافظة، وسيد الشريف، مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية.



كما تناول الاجتماع آليات تنفيذ تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، وآليات اختيار رؤساء اللجان والمراقبين من بين المعلمين لضمان الالتزام بالمعايير، وتمت مناقشة التحضيرات اللازمة للامتحانات، بما في ذلك إنشاء غرفة عمليات فرعية في كل إدارة تعليمية لمراقبة سير الامتحانات والإبلاغ الفوري عن المشكلات، والتواصل مع غرفة العمليات المركزية، ومنع دخول أو استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان، وضمان جو من الهدوء لمنع الغش.



كما ناقش الاجتماع إعداد وتجهيز لجان الامتحانات، وتوزيع الأسئلة، وجمع أوراق الإجابة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتأمينها، فضلاً عن إعداد جداول الزيارات ومراقبة تجهيزاتها، والاختيار السليم لأعضاء اللجان الفنية لوضع أسئلة الامتحان لضمان الشفافية.



وأكد دسوقي على ضرورة التحقق من هوية جميع موظفي اللجنة والطلاب باستخدام بطاقات الهوية، ومنع مغادرة أي موظف اللجنة بعد فتح مظاريف الأسئلة. وشدد على ضرورة تقديم مديري الإدارات التعليمية تقريرًا عن أداء رئيس اللجنة في نهاية الامتحان، مؤكداً أن رئيس اللجنة يتحمل المسؤولية الكاملة عن سير العمل وانضباطه.



كما أكد على التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، والتأكد من تجهيز اللجان الامتحانية لاستقبال الطلاب، وزيارة مديري الإدارات التعليمية للجان قبل الامتحانات لحل المشكلات، والالتزام بمعاملة الطلاب بشكل لائق وتوفير الراحة النفسية لهم.



وأشار دسوقي إلى أن الأعمال الامتحانية تعتبر من أهم مراحل العملية التعليمية، حيث يتم من خلالها تحديد مستوى الأداء لجميع أطراف المنظومة التعليمية، مشدداً على أهمية اليقظة والعمل المخلص والارتقاء بمستوى الأداء، والتحلي بروح الفريق والنزاهة في جميع مراحل الامتحانات، بدءًا من إعداد مراكز الامتحانات وتحديد الأسئلة، وصولاً إلى الطباعة والنقل والتخزين والتوزيع وفرز أوراق الإجابة والتصحيح، وحتى إعلان النتائج والتحقق من الشكاوى.