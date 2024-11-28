رغم الأمطار.. إقبال ملحوظ على سوق اليوم الواحد للمزارعين بالإسكندرية| صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

واصل سوق اليوم الواحد للمزارعين بالإسكندرية، اليوم الخميس، استقبال المواطنين في موقعه الأسبوعي بساحة انتظار سينما أمير بمنطقة محطة الرمل، دون تأثير لهطول الأمطار.

ويقام سوق اليوم الواحد كل يوم خميس ويتميز بتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات الزراعية الطازجة مباشرة من المزارعين إلى المستهلكين، ما يضمن جودة عالية وأسعار مناسبة.

ويعد السوق جزءًا من مبادرة تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز التواصل المباشر بين المنتجين والمستهلكين، وتنظمه الغرفة التجارية بالإسكندرية بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية ووزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية إن المشروع يهدف إلى تخفيف الأعباء على المستهلكين، وتقليل التضخم، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والتنمية المستدامة.

كانت أحياء متفرقة من الإسكندرية تعرضت، صباح اليوم، لهطول أمطار خفيفة مفاجئة، وذلك دون تأثير على حركة المرور أو الملاحة البحرية أو الصيد.







