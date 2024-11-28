البحيرة - أحمد نصرة:

على مدار الأيام الماضية شغلت قضية الطبيبة وسام شعيب الرأي العام وتصدرت محركات البحث، على خلفية مقطع فيديو مثير للجدل نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتحدثت خلاله عن حالات زعمت تعرضها لها خلال عملها تتعلق بحمل غير شرعي للفتيات.

أمس الأربعاء قررت محكمة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، إخلاء سبيل الطبيبة وسام شعيب، بكفالة 10 آلاف جنيه، وفيما يلي نستعرض تفاصيل الواقعة وتطوراتها والتي كانت بدايتها من خلال نشر المقطع والذي زعمت خلاله أنها قابلت قاصرًا لم يتعد عمرها الـ14 سنة، تحمل في بطنها "سفاحًا"، في شهرها الثامن، مشيرة إلى أن أسرة القاصر تريد إجهاض هذا الحمل، كما زعمت أيضًا وجود حالة أخرى الزوج غير موجود ، ولجأت أسرة الفتاة لتأجير شابًا لكتابة الجنين باسمه بعد الولادة، وحالة ثالثة عن خيانة لسيدة متزوجة مع شاب صغير، ليشتعل الجدل بعدها على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

شعيب تدافع عن نفسها

في دفاعها عن نفسها، أوضحت الطبيبة وسام أن الفيديو كان يهدف إلى تسليط الضوء على مشكلة اجتماعية خطيرة، وأنها لم تقصد الإساءة أو انتهاك الخصوصية.

إلقاء القبض على الطبيبة

عقب انتشار المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإثارته لحالة شديدة من الجدل وتناوله بوسائل الإعلام المختلفة، صدر قرار بضبط الطبيبة، لتمثل أمام جهات التحقيق.

من هي وسام شعيب؟

الطبيبة وسام شعيب ولدت في طنطا بمحافظة الغربية وتزوجت بكفر الدوار بمحافظة البحيرة وتقيم حاليًا بمحافظة الإسكندرية، و إلى جانب عملها الحكومي كطبيبة نساء بمستشفى كفر الدوار تمتلك 3 عيادات خاصة بالعامرية وأبيس وكفر الدوار، كما تعمل في مستشفيين خاصين

تزوجت وسام من الطبيب مصطفى درويش استشاري عظام ولديها طفل عمره 3 أعوام، و تهوى مشاهدة أفلام الرعب وتداوم على مشاركة وتقييم الأعمال التي تشاهدها، كما اعتادت تناول مواقفها الحياتية عبر منشورات تحمل الطابع والحس الفكاهي.

دعم من الزوج

حرص الدكتور مصطفى درويش زوج الطبيبة وسام على تقديم الدعم لها والدفاع عنها عقب القبض عليها وقال في تصريحات خاصة لمصراوي: "الدكتورة وسام كثيرًا ما كنت أجدها تعود إلى المنزل مهمومة بعد تعرضها لحالات مثل التي روت عنها، إذ كانت دائمًا ما تتحدث معي وتبدي قلقها من تزايد معدلاتها، فخرجت وتحدثت في الفيديو لتحذر الأسر من منطلق حبها لهذا البلد، وانحازت لضميرها واختارت المواجهة حتى ولو كانت صادمة بدلًا من أن تدفن رأسها في الرمال".

اتهامات النيابة العامة

وجهت النيابة 3 اتهامات رئيسية للدكتورة وسام شعيب وهي: التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بهدف الإخلال بالنظام العام والأضرار بالسلام، ونشر بسوء قصد أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري.

بعد الاستماع لأقوال الطبيبة في أول أيام التحقيقات قررت النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات كما طلبت تحريات المباحث وخاطبت الإدارة العامة لتكنولوجيا التوثيق والمعلومات بغرب الدلتا فحص هاتفها وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وموافاتها بالتقرير.

تحرك من النيابة الإدارية

قررت النيابة الإدارية التحقيق مع الطبيبة في مخالفات مهنية لما قد تشكله المقاطع من انتهاك لحقوق المريضات ومخالفة لأخلاقيات مهنة الطب ولائحة آداب ممارسة المهنة، وانتقلت لجنة فنية إلى مستشفى كفر الدوار لفحص سجلات قسم النساء والطوارئ والحضانات.

وكلفت النيابة الإدارية إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة بالانتقال إلى العيادات الخاصة التي كانت الطبيبة وسام شعيب تمارس نشاطها فيها داخل مدينة كفر الدوار، لمعاينتها والتفتيش على أعمالها والتحقق من توافر التراخيص والاشتراطات القانونية اللازمة لمزاولة المهنة.

موقف النقابة

أصدرت النقابة العامة للأطباء، بيانًا، كشفت فيه عن تلقيها شكاوى ضد طبيبة أمراض نساء وتوليد، تتهمها بنشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قامت خلاله بالتشهير بالمرضى، والحديث بألفاظ لا تليق، تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.وأكدت النقابة العامة للأطباء أنها أحالت الشكاوى المقدمة ضد الطبيبة إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق فيها، مشددة على استنكارها لأي أفعال فردية، من شأنها الإساءة للمريض والمهنة معا.

لا يحق لها فتح عيادة نساء

امتد الجدل إلى الحديث عن تخصص "شعيب" ذاته خاصة مع الترويج لنفسها وعيادتها الخاصة، و كشف مصدر بصحة البحيرة لمصراوي، أنها تعمل كـ"طبيب مقيم - نساء وتوليد" والطبيب المقيم قبل الحصول على المؤهل والترقي إلى درجة أخصائي في نقابة الأطباء، هو "ممارس عام" مهما قضى من فترة تدريب في التخصص.ولا يحق له فتح عيادة أخصائي، وله فقط فتح عيادة ممارس عام، ولا يجوز له كتابة أي تخصصات على اللافتة.

تجديد حبس ثم إخلاء سبيل

في 14 نوفمبر الجاري قرر قاضي الأمور الوقتية في محكمة كفر الدوار، استمرار حبس الطبيبة وسام شعيب صاحبة فيديو الحمل غير الشرعي للفتيات 15 يومًا على ذمة التحقيقات، قبل أن تقرر المحكمة أمس إخلاء سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه.

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