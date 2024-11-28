15 صورة.. هطول أمطار مفاجئة على أحياء الإسكندرية

رغم الأمطار.. إقبال ملحوظ على سوق اليوم الواحد للمزارعين بالإسكندرية|

الإسكندرية – محمد عامر:

تعرضت أحياء متفرقة من الإسكندرية، صباح اليوم الخميس، لهطول أمطار خفيفة مفاجئة، وذلك دون تأثير على حركة المرور أو الملاحة البحرية أو الصيد.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى استمرار حالة عدم استقرار في شمال البلاد وانخفاض في درجات الحرارة، وتقدم السحب الركامية مع فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه جرى نشر سيارات ومعدات الشفط ورفع حالة الطوارئ والاستعداد بالشركة، تزامنًا مع موجة الطقس السيئ.

وأضاف نافع، أنه جرى تكثيف أعمال التطهير بكافة مكونات الشبكة والتي تضم "الشنايش، المطابق، وبيارات محطات الرفع والمعالجة"، وذلك بمجرد تلقي بيان الأرصاد الجوية.

وشدد رئيس شركة الصرف الصحي، على جميع العاملين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على سلامة العاملين والمواطنين والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها.