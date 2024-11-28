لتدريب الطلاب.. بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية و"مصر للسياحة"- صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

وقعت الدكتورة عبير عطية، عميد كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية، والدكتورة مايسة يوسف، نائب رئيس شركة مصر للسياحة، بروتوكول تعاون، لتوفير فرص التدريب للطلاب وتسهيل أداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المهام العلمية بالبعثات والمنح والاشتراك في المؤتمرات.

شهد توقيع البروتوكول الدكتورة حنان العصار، وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سارة كتات، رئيس قسم الإرشاد السياحي بالكلية، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية والهيئة المعاونة لهم.

وأشارت عميد الكلية، إلى أنه سيجري توفير فرص تدريب لطلاب كلية السياحة والفنادق بشركة مصر للسياحة والفنادق التابعة لها، وذلك فيما يتعلق بحجز الطيران وأنظمة السياحة وإدارة الفنادق والإرشاد السياحي.

وأوضحت نائب رئيس الشركة، أن شركة مصر للسياحة سوف تحقق المزيد من الإنجازات بالتعاون مع كلية السياحة والفنادق، منوهة أنها إحدى شركات قطاع الأعمال التابعة للشركة القابضة للسياحة والسينما.

وأكدت أن الدولة تقدم الدعم الكامل للشركة لإعادة إحيائها باعتبارها الشركة الأولى في قطاع السياحة في مصر، حيث يوجد 30 فرع للشركة على مستوى الجمهورية.







