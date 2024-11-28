نبات الصحراء أشكال وألوان.. هنا أكبر مزرعة صبار في جنوب سيناء - فيديو وصور

جنوب سيناء – رضا السيد:

تمتاز محافظة جنوب سيناء بمقومات طبيعية واقتصادية جعلتها وجهة واعدة للاستثمار الزراعي، خاصة مع انتشار مشروعات الاستصلاح الزراعي التي تضيف قيمة جديدة كل عام. ومن أبرز هذه المشروعات، مزرعة الصبار بقرية الجبيل التابعة لمدينة طور سيناء، والتي تعد أكبر مزرعة لإنتاج الصبار في المنطقة.

يقول المهندس محمد البدري، المسئول عن مزرعة الصبار بالجبيل، إن المزرعة تقع على بعد نحو 30 كيلو من مدينة طور سيناء بقرية الجبيل اتجاه شرم الشيخ، وتعد أكبر مزرعة لإنتاج ما يقرب من 500 نوع من الصبار المختلف الأشكال والأحجام، وتبلغ مساحتها 25 فدانا، وهي تخدم بدرجة كبيرة القطاع السياحي بالمحافظة، كون جميع المنتجعات السياحية تحرص على اقتناء أنواع الصبار المختلفة لتزين حدائقها، كما يقبل عليها الأجانب من المهتمين وعشاق الصبار، خاصة من دول إيطاليا وروسيا.

وأضاف مسئول المزرعة، أنها تضم العديد من أنواع الصبار التي تصلح للزينة، وأنواع أخرى لها قيمة وفوائد علاجية كبيرة، يقبل على شرائها شركات الأدوية لما تحتوي عليه من نسب عالية من المواد الفعالة التي تستخدم في علاج بعض الأمراض، إضافة إلى أن مواطني جنوب سيناء يستخدمونها بشكل مباشر لعلاج بعض الأمراض.

وأوضح أن أنواع الصبار التي تدخل في التداوي منها صبار "غسول الحريق"، وهو يستخدم بشكل مباشر على موضع الحريق من خلال وضع السائل الذي يخرج منه على المنطقة المصابة عدة أيام حتى يشفى الحريق بشكل نهائي دون ترك أي أثر له، وأيضًا شجرة "الكلاكيتا" التي تستخدم في علاج السنط وعين السمكة، كونها عند قطع جزء منها يخرج سائل لزج أبيض اللون يتم وضعه على السنط 3 مرات يوميًا، كما يستخدم صبار "الألوفيرا" الذي يعالج مشاكل الشعر والوجه وحمو النيل، كما يمكن فرمه داخل الخلاط مع موضع ثمار الفاكهة عليه مثل الموز أو الفراولة أو التفاح عليه لصبح طعمه مستغاث، وذلك لعلاج أمراض المعدة، لافتًا إلى أن شركات الأدوية تطلب هذا النوع بكميات كبيرة.

وعن أنواع الزينة، أكد أنها كثيرة ومتعددة الأشكال والألوان، ومنها عمة القاضي، أجازات، العسول الممتد، السيرس، أفونتا، بذرة العفريت، الشمعدان ذات الزهرة الحمراء التي تعطي مظهر جمالي رائع خاصة في فصل الربيع، وأيضَا يوجد صبار "الباكيسيرس" بأحجامه المختلفة والضخمة التي يصل عمرها إلى 40 عاما، ويستخدم في تزين مداخل الفيلات والمنتجعات السياحية، ويكون لها زهرة يقبل عليها النحل.

وتابع: كما يوجد أنواع صبار الزينة الأخرى مثل الفيرو التي تنمو وتزدهر في المناطق الباردة، والترامس الذي يشبه الترمس، الشفاه الحمراء التي تعطي مظهر جمالي أكثر من رائع، وسليسيا، وأجافات، وأفونتا دهبي التي تشبه التين الشوكي ولكنها غير مثمرة، والأناناس، والمغناطيس الذي سمي بهذا الاسم كونه يمسك في الأشياء الي تقترب منه ويصعب فصلها عنه نظرًا لكثرة الشوك فيه.

وأشار إلى أن على الرغم من أن جميع أنواع الصبار تتحمل قلة وندرة المياه، إلا أنه لا تروى إلا بالمياه العذبة ذات نسبة الملوحة المنخفضة جدًا.

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