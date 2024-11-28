جيران الشر اغتصبا المحامية.. "طبلية عشماوي" تنتظر تاجر وربة منزل في الإسكندرية

الإسكندرية- محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بإحالة أوراق تاجر وربة منزل إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، وذلك لاتهامهما بخطف محامية بالتحايل واغتصابها داخل شقة في برج العرب، وحددت جلسة 24 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية كلا من: المستشار تامر ثروت شاهين، والمستشار محمد لبيب دميس، والمستشار عبد العاطي إبراهيم صالح، وأحمد سامح، ومحمد غازي وكيلا النائب العام، وحسن محمد حسن سكرتير المحكمة.

ترجع وقائع القضية رقم 9196 لسنة 2024، جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط القسم يفيد خطف محامية بالتحايل والإكراه والتعدي عليها جنسيًا.

وتبين من التحقيقات، أن المتهمين كل من "ر.ع.ع" تاجر، و"ع.ش.س" ربة منزل، أقاما لمدة أسبوعين في شقة بمنطقة برج العرب، في ذات العقار الذي تقطنه المجني عليها "أ.ز.س" محامية.

ووفقًا لأوراق القضية، طرقت المتهمة الثانية باب شقة المجني عليها وطلبت منها مساعدتها في تشغيل الغسالة لعدم درايتها بذلك، فذهبت معها المجني عليها رفة طفلها 5 سنوات.

وبحسب التحقيقات فوجئت المجني عليها عند دخولها دورة المياه بالمتهم الأول خلف الباب وخنقها بوشاح واقتادها بالقوة إلى غرفة النوم وتعدى عليها جنسيًا وصورها بهاتفه المحمول وهددها بقتل طفلها.

وتبين أن المتهمة الثانية حبست طفل المجني عليها البالغ من العمر 5 سنوات داخل غرفة أخرى بالشقة وهددت المجني عليها بقتله إذا لم تطعها، وتمكين المذكور من اغتصابها.

أكد تقرير الطب الشرعي المبدئي وجود آثار للخنق والضغط، ما يشير إلى حدوث الواقعة كما ذكرتها المجني عليها، ووجود آثار للسائل المنوي للمتهم داخل رحم المجني عليها.

ألقي القبض على المتهمين وقررت النيابة إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها بإحالة أوراقهما إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما.