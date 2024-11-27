محافظ الدقهلية يتفقد شوارع المنصورة ليلًا للوقوف على مستوى النظافة - صور

الدقهلية-رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مساء اليوم الأربعاء، شوارع مدينة المنصورة للاطمئنان على الحالة العامة للشوارع والوقوف على مستوى النظافة وعدم وجود إشغالات بالشوارع وتيسير حركة السير والمرور.

وخلال الجولة في شارع قناة السويس، كلف المحافظ، رئيس حي شرق المنصورة بزيادة عدد المقاعد بالجزيرة الوسطى والممشى الجديد، والالتزام بعمل صيانة دورية لمقاعد المواطنين، ومتابعة الحدائق بالشارع بالري وتهذيب الأشجار، ومنع وجود أي إشغالات.

ووجه محافظ الدقهلية، رئيس حي شرق المنصورة بالمتابعة الدائمة لحالة الشارع ومستوى النظافة حفاظًا على البيئة لسلامة وصحة المواطنين والمظهر الحضاري للمدينة، مشددًا على أن الجميع يجب أن نعمل من أجل المواطنين، كل في موقعه بتجرد وتكامل بين الجميع لتحسين الخدمات وتيسير الطلبات والاستجابة السريعة لأي شكوى في أي مكان.