مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الأربعاء، حملة أمنية مكبرة على إحدى قرى مركز دشنا شمالي محافظة قنا، أسفرت عن مصرع 3 عناصر إجرامية خلال تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع الشرطة.

البداية عندما شنت مديرية أمن قنا، برئاسة ضباط المباحث الجنائية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وقوات الأمن المركزي، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية، بمنطقة الغرابوة بمركز دشنا.

وأسفرت الحملة عن مقتل 3 عناصر إجرامية هاربين من أحكام قضائية، وكان بحوزتهم عدد من الأسلحة النارية والذخيرة والمواد المخدرة المتنوعة، وذلك خلال تبادلهم إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الأمن.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.