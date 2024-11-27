لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة بقنا

11:31 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

مديرية أمن قنا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قنا- عبدالرحمن القرشي:

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الأربعاء، حملة أمنية مكبرة على إحدى قرى مركز دشنا شمالي محافظة قنا، أسفرت عن مصرع 3 عناصر إجرامية خلال تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع الشرطة.

البداية عندما شنت مديرية أمن قنا، برئاسة ضباط المباحث الجنائية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وقوات الأمن المركزي، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية، بمنطقة الغرابوة بمركز دشنا.

وأسفرت الحملة عن مقتل 3 عناصر إجرامية هاربين من أحكام قضائية، وكان بحوزتهم عدد من الأسلحة النارية والذخيرة والمواد المخدرة المتنوعة، وذلك خلال تبادلهم إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الأمن.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مديرية أمن قنا مصرع 3 عناصر إجرامية قطاع الأمن العام قوات الأمن المركزي حملة أمنية النيابة العامة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
محافظ الدقهلية يتفقد شوارع المنصورة ليلًا للوقوف على مستوى النظافة - صور

إعلان

إعلان

بعد توقف امتد لبضعة ساعات.. عودة خدمات إنستاباي بصورة طبيعية