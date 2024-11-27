جمع وتوثيق حكايات المحاربين القدامى.. أبرز توصيات مؤتمر أدباء مصر - صور

المنيا-جمال محمد:

تسلم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، درع وزارة الثقافة، تكريمًا له وتقديرًا لجهوده في دعم الثقافة والأدب واستضافة فعاليات الدورة السادسة والثلاثين لمؤتمر أدباء مصر التي اختتمت اليوم على مسرح محافظة المنيا بحضور اللواء ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور مسعود شومان، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة، والشاعر ياسر خليل، الأمين العام للمؤتمر.

من جانبه، أعرب الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، عن سعادته بالمشاركة في فعاليات المؤتمر بمحافظة المنيا، وقدم الشكر للواء كدواني على استضافة ودعم المؤتمر، كما أعلن عن خطة شاملة للنهوض بالأنشطة الثقافية بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد وفرع ثقافة المنيا، تفعيلًا لدور المنيا كعاصمة للثقافة المصرية لعام 2025.

وأصدر المؤتمر في جلسته الختامية التي عقدت على مسرح المحافظة، مجموعة من التوصيات منها تثمين قرارات الحكومة المصرية المتعلقة بدعم الثقافة والفنون، والتأكيد على استمرار رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، وإعادة نشر كتاب المؤتمر وطرحه في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وجمع وتوثيق حكايات المحاربين القدامى والأغاني الشعبية المرتبطة بها.

وتضمنت التوصيات، الإسراع في الانتهاء من أعمال قصر ثقافة المنيا لتفعيل دوره في الحياة الثقافية، واستكمال إنشاء المتحف القومي بمحافظة المنيا، والاعتناء باستراحة الدكتور طه حسين كرمز ثقافي وتاريخي، والانتهاء من قصر ثقافة المنيا الجديدة وقصر ثقافة أبوقرقاص لتعزيز البنية التحتية الثقافية بالمحافظة.

واختتم المؤتمر بتأكيد المشاركين على أهمية استمرار التعاون بين الجهات الثقافية والمحافظة، لتقديم المزيد من الفعاليات والأنشطة التي تدعم الحراك الثقافي في المنيا وتعزز دورها كمنارة للثقافة في صعيد مصر.