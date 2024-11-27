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إخلاء سبيل طبيبة كفر الدوار وسام شعيب بكفالة 10 آلاف جنيه

06:21 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

الطبيبة وسام شعيب

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البحيرة - أحمد نصرة:

قررت محكمة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل الطبيبة وسام شعيب، بكفالة 10 آلاف جنيه، وذلك على خلفية التحقيق معها في اتهامات تتعلق بنشر مقطع فيديو أثار الجدل، حول حمل الفتيات غير الشرعي.

كانت النيابة قررت في وقت سابق قررت حبس الدكتورة وسام شعيب، 15 يوماً على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لها في المواعيد القانونية.

ووجهت النيابة 3 اتهامات للدكتورة وسام شعيب هي:- التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بهدف الإخلال بالنظام العام والأضرار بالسلام، ونشر بسوء قصد أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لأثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري.

كما طلبت جهات التحقيق من الإدارة العامة لتكنولوجيا التوثيق والمعلومات بغرب الدلتا فحص حساب المذكورة وإعداد تقرير عنه لعرضه على النيابة العامة.

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