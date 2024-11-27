محافظ كفرالشيخ يشهد فعاليات مؤتمر "الجامعة والصناعة" - صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر "الجامعة والصناعة" الذي أقيم بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة كفرالشيخ، في إطار تعزيز الشراكة بين الجامعة والصناعة، بما يسهم في تطوير الاقتصاد وتوفير بيئة تعليمية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل.

والمؤتمر تحت رعاية اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ، وضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وفي ضوء «الذكرى الـ68 للعيد القومي لمحافظة كفرالشيخ الذي يوافق انتصار معركة البرلس البحرية على العدوان الثلاثي في 4 نوفمبر 1956، ملحمة القوات البحرية الباسلة».

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، ورؤساء جامعات إقليم الدلتا، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتلاها قراءة ما تيسر من القرآن الكريم، وكلمة الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكلمة الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وكلمة الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ.

وتضمن المؤتمر كلمة اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، ومحاضرة للدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن إنجازات جامعة كفرالشيخ في ظل الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي ورؤية مصر 2030.

ومحاضرة للدكتور مؤمن العشماوي، مستشار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، عن التطوير المؤسسي الرقمي للدولة المصرية، ومحاضرة للمهندس محمد نعمان، عن التكنولوجيا ودورها في تطوير الصناعة، ومحاضرة للدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، عن تحالف جامعات إقليم الدلتا.