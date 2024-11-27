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120 دولارا في الليلة.. فنادق الأقصر ترفع أسعار الإقامة بنسبة تصل لـ 50% مع زيادة الإشغال

04:48 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

الأقصر

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الأقصر- محمد محروس:

شهدت مدينة الأقصر انتعاشة سياحية ملحوظة مع قرب أعياد الكريسماس، وسط تفاؤل العاملين في القطاع السياحي، لا سيما بعد عودة رحلات طيران الشارتر مع العاصمة البريطانية لندن.

ووصلت نسبة الإشغال السياحي في فنادق الأقصر خلال الشهر الجاري لقرابة الـ 80%، بينما رفعت هذه الفنادق أسعار الإقامة بها مقارنة بالعام الماضي.

وقال محمد عثمان، رئيس لجنة التسويق للسياحة الثقافية في المحافظة لـ مصراوي، إن متوسط أسعار الإقامة في فنادق الأقصر ارتفع بنسبة تتراواح بين 30 و50% مقارنة بالموسم الماضي.

وأوضح عثمان متوسط سعر الليلة الواحدة خلال شهر نوفمبر الجاري وصل إلى 120 دولارًا بعد أن كان يتراوح بين 80 و90 دولارًا في العام الماضي.

يأتي ذلك بعد تزايد رحلات الطيران المباشر القادمة من عدة عواصم غربية إلى مدينة الأقصر، ليصل إجمالي عدد الرحلات خلال شهر نوفمبر إلى 22 رحلة أسبوعيًا.


وتتصدر إسبانيا عدد رحلات الطيران السياحي إلى الأقصر بنحو 10 رحلات أسبوعيا، فيما سيرت شركة إيزي جيت البريطانية، للطيران منخفض التكلفة 4 رحلات أسبوعيا من بداية نوفمبر الجاري.

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