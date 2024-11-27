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اكتشف سوء النظافة.. قرارات عاجلة لمحافظ الدقهلية خلال جولته بقرية بدواي (صور)

04:39 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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الدقهلية- رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، قرية بدواي التابعة لمركز المنصورة ليكتشف سوء مستوى حالة النظافة العامة بشوارع القرية تجمعات للقمامة، موجها بالتنبيه المشدد على الشركة العاملة بتحسين الأداء ورفع مستوى النظافة بالقرية وإلا فسخ التعاقد معها.

واستدعى محافظ الدقهلية على الفور رحاب المزين، رئيس مركز ومدينة المنصورة وكلفها بمتابعة رفع التجمعات بالقرية والمتابعة اليومية لحالة النظافة.

كما كلف مرزوق، محمد حمص مدير إدارة المخلفات الصلبة بإرسال المعدات اللازمة لرفع كافة التجمعات والتراكمات بالقرية حرصا على صحة المواطنين وحفاظا على مظهر القرية وشوارعها.

محافظ الدقهلية سوء النظافة اللواء طارق مرزوق النظافة العامة
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