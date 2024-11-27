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"خبّوا الترعة بالفِراشة".. محافظ الدقهلية يكشف خدعة تخفي كارثة بيئية- صور

04:29 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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الدقهلية - رامي محمود:

"خبّوا الترعة عنك بالفراشة.. وياريت تشوفها يا سيادة المحافظ"؛ كانت هذه العبارة التي لفتت انتباه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أثناء افتتاحه وحدة طب الأسرة الجديدة بقرية كفر الجنينة. وعلى الفور، أمر المحافظ بإزالة الفراشة التي وضعها مسؤولو مجلس المدينة لإخفاء الترعة، ليكتشف أنها مليئة بالمخلفات.

استمع المحافظ، خلال الافتتاح، إلى شكاوى أهالي القرية الذين طالبوا بتطهير الترعة وإزالة المخلفات، واستجاب لهم على الفور بزيارة مفاجئة للقرية اليوم، حيث تفقد الترعة بنفسه وأكد للأهالي التزامه بوضع حلول عاجلة ضمن الإطار القانوني.

وخلال جولته، وجه المحافظ إبراهيم شبكة، رئيس مركز ومدينة نبروه، بالتنسيق مع إدارة الري لبدء أعمال تطهير الترعة بشكل فوري وإقامة سور حماية لمنع إلقاء المخلفات، حفاظًا على صحة الأهالي وسلامتهم، وتحسين المظهر العام للقرية.

محافظ الدقهلية كارثة بيئية اللواء طارق مرزوق وحدة طب الأسرة الجديدة إخفاء الترعة
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