إصابة 13 شخصًا في حادث تصادم بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

شهد طريق "السنبلاوين - تمى الأمديد" بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، حادث تصادم بين ميني باص وميكروباص، أسفر عن إصابة 13 شخصًا.

وقع الحادث أمام قرية الربع، مما أدى إلى تعطيل الحركة المرورية قبل أن تتم إعادة فتح الطريق بعد رفع آثار التصادم. ونُقل المصابون إلى مستشفى تمي الأمديد المركزي ومستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء د. حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد أبو بكر حسان، مأمور مركز شرطة تمي الأمديد، عن وقوع الحادث. انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد ثروت، رئيس مباحث المركز، إلى موقع الحادث، رافقها عدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين.

نُقل المصابون في حادث التصادم بين ميني باص وميكروباص على طريق السنبلاوين - تمي الأمديد بالدقهلية إلى مستشفيي تمي الأمديد المركزي والمنصورة الدولي لتلقي العلاج. وتفاوتت الإصابات بين نزيف داخلي وكسور وسحجات وكدمات متفرقة.

في مستشفى تمي الأمديد المركزي، تلقى العلاج كل من أمل ماهر حسين فوزي (17 عامًا) إثر نزيف بالأنف، ومريم الغريب شعبان الشربيني (21 عامًا) التي أصيبت بكدمات بالساق والذراع الأيسر، وندى إبراهيم محمد عطية (21 عامًا) التي تعاني من جرح قطعي بالشفاه السفلى. كما أُصيب رحمة عماد السيد قاسم (19 عامًا) بجرح قطعي بالشفاه العليا، وعمار إبراهيم محمد إبراهيم (19 عامًا) بكسر في القدم اليمنى وكدمة بالرقبة، وبسملة يسري رمضان السيد (18 عامًا) بسحجات بالوجه وكدمة في اليد اليمنى.

أما مستشفى المنصورة الدولي، فقد استقبل آية مصطفى محمد السواح (22 عامًا) التي تعاني من اشتباه كسر بالركبة اليسرى، ومريم محمد عبد القوي (23 عامًا) باشتباه ما بعد الارتجاج. كما أصيب أحمد محمد مصطفى عطا (45 عامًا) باشتباه ارتجاج وكسر بالساق اليسرى، وإسراء إبراهيم عبد المنعم (21 عامًا) بسحجات وكدمات. كذلك عانى زياد محمد عاطف (15 عامًا) من اشتباه نزيف داخلي بالبطن وكسر بالفخذ الأيمن، وعلي ممدوح عباس (48 عامًا) من نزيف داخلي وكسور بالساقين، وأمل إبراهيم البكري (30 عامًا) من اشتباه ارتجاج ونزيف داخلي بالبطن.