أسباب وكواليس المأساة.. النيابة تستمع لشهادة الناجين من غرق لانش مرسى علم

كتب- عبدالرحمن القرشي:

انتقل فريق من النيابة العامة إلى مستشفى مرسى علم الدولي، اليوم الأربعاء، للاستماع لشهادة الناجين من المصريين والأجانب ممن يتلقون العلاج حول أسباب وكواليس غرق اللانش السياحي "سي استوري" خلال رحلة بحرية بمياه مرسى علم.

وشيع أهالي سفاجا صباح اليوم، جثمان مدرب غطس الرحلة الذي لقى مصرعه خلال غرق المركب، وتم انتشال جثته عبر قوات الإنقاذ السريع.

كان اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر قد أعلن أمس الثلاثاء عن إنقاذ بلغ 33 شخصاً من ركاب اللانش ، فيما جرى انتشال 4 جثث فقط، ليصبح إجمالي عدد من جرى إخراجهم من المياة 37 شخصاً على قيد الحياة، ولا تزال عمليات البحث مستمرة للعثور على 7 آخرين مفقودين آخرين.