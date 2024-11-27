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إلهام شاهين تزور وادي الريان وقرية تونس: الفيوم وجهة عزيزة في مسيرتي الفنية

02:50 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    إلهام شاهين تزور وادي الريان وقرية تونس
  • عرض 5 صورة
    إلهام شاهين تزور وادي الريان وقرية تونس
  • عرض 5 صورة
    إلهام شاهين تزور وادي الريان وقرية تونس
  • عرض 5 صورة
    إلهام شاهين تزور وادي الريان وقرية تونس
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الفيوم ـ حسين فتحى:

أطلت الفنانة إلهام شاهين على جمهورها بإطلالة بسيطة وأنيقة، خلال زيارتها إلى محافظة الفيوم، حيث تجولت في منطقة شلالات وادي الريان واستمتعت بالأجواء الخلابة بالمنطقة الخضراء في قرية تونس.

وأعربت شاهين عن سعادتها الكبيرة بزيارة المناطق السياحية والأثرية المميزة بالمحافظة، مشيرة إلى أن الفيوم تحتل مكانة خاصة في قلبها، كونها شهدت تصوير 15 عملًا فنيًا من مشوارها السينمائي والدرامي.

وأضافت قائلة: "الفيوم تمثل لي الكثير، وأحب زيارتها دائمًا للاستمتاع بجمال طبيعتها وسحر مواقعها".

إلهام شاهين وادي الريان الفيوم
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