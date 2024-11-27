جثة ملقاة في حظيرة مهجورة.. العثور على شاب مقتولًا بضربات فأس بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

عثر أهالي بقرية محلة مالك التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، على جثة فلاح في العقد الثاني من العمر داخل حظيرة ملحقة بمزرعة مهجورة.

التفاصيل عندما تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بعثور أهالي بقرية محلة مالك التابعة لمركز دسوق على جثة "أحمد.ح"، 25 عامًا، فلاح، ويقيم بنفس القرية وبه ضربات بالرأس، وغارقًا في دمائه.

انتقل العقيد محمد عبدالعزيز، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، رفقة الرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، إلى مكان الواقعة محل البلاغ وتبين أن الحظيرة ملحقة بمزرعة مهجورة ملك موظف من أحد أهالي القرية.

كما انتقل أحمد عبدالله، وكيل نيابة دسوق، تحت إشراف المستشار محمد شلوف، رئيس النيابة إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة للواقعة، ومناظرة جثة المجني عليه ضمن التحقيقات التي تجريها النيابة بشأن الواقعة.

شكل اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق بحث جنائي ترأسه العميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية ضم العقيد محمد عبدالعزيز، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، والرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، ومعاونوه لكشف غموض الواقعة، والوصول إلى مرتكبيها.

جرى التحفظ على الجثة بمعرفة النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها بينما حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه، والتصريح بالدفن عقب الأنتهاء من عملية التشريح.