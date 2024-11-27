"العالية والولياب" تهددان أطفال مدرسة في الأقصر.. والمحافظ يستجيب لطلب الأهالي

الأقصر - محمد محروس:

استجاب المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، إلى الطلب المقدم من عدد من أهالي قرية منشية النوبة بخصوص بناء أسوار أعلى حواف ترعتي العالية والولياب أمام مدرسة منشية النوبة للتعليم الأساسي، وذلك لحماية الأطفال.

وبدأ الجهاز المركزي للتعمير بالبحر الأحمر، في تنفيذ الأعمال الإنشائية للأسوار.



ومن جانبه تابع علي سيد صادق رئيس مركز ومدينة الطود، وبرفقته بصري النوبي يوسف رئيس الوحدة المحلية لقرية منشية النوبة، تنفيذ أعمال الأسوار، للاطمئنان على سير الأعمال وعدم وجود أي معوقات قد تعرقل سير الأعمال.



وأوضح رئيس مركز ومدينة الطود، أنه بناء على تعليمات وتكليفات السيد محافظ الأقصر، يتم تنفيذ إقامة أسوار على ترعتي العالية والولياب اللتان تمران بجوار مدرسة منشية النوبه للتعليم الأساسي وكتلة سكنية، لحماية الاطفال والمواطنين، مشيرا إلى أن الأسوار تقام بالخرسانة الإسمنتية بارتفاع 90 سم وعرض 30 سم وبطول 300 متر على الترعة العالية، وعلى ترعة الولياب بارتفاع 90 سم وبعرض 30 سم وبطول 100 متر.

