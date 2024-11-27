في جولة مفاجئة.. وزير التعليم يوجه بصرف مكافأة لمديري 4 مدارس ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

وجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، بصرف مكافأة لمديري 4 مدارس ببني سويف، لانتظام سير العملية التعليمية بتلك المدارس، اليوم الأربعاء.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة التي شملت مدرستي سعداوي مجاهد الثانوية وزاوية المصلوب الإبتدائية بإدارة الواسطى التعليمية، ثم مدرسة ثانوية بقرية الحمام التابعة لإدارة ناصر التعليمية شمال محافظة بني سويف.

وحرص الوزير خلال تفقده لفصول تلك المدارس على متابعة مستوى الطلاب في القراءة والكتابة والرياضيات، ومدى التزام الطلاب بكراسات الحصة والواجبات المدرسية، وكذلك التأكد من الالتزام بدفاتر التحضير والحضور والغياب.

وشدد وزير التربية والتعليم على متابعة حضور الطلاب، وتطبيق التقييمات الأسبوعية، وأعمال السنة، وكافة القرارات والآليات المعلنة، لضمان انضباط سير العملية التعليمية.