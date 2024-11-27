إصابة 14 عاملًا بينهم 11 سيدة في تصادم أتوبيسين بالإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

أصيب 14 عاملًا، بينهم 11 سيدة، في حادث تصادم بين أتوبيسي نقل عمال تابعين لشركتي "بتروجيت" و"إنبي" على طريق السويس بمحافظة الإسماعيلية. جرى نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وكان اللواء محمد عامر، مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية والخدمية إلى موقع التصادم، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين.

أسماء المصابين وحالاتهم الصحيةأكدت مصادر طبية أن جميع المصابين في حادث تصادم أتوبيسي نقل العمال بالإسماعيلية يتلقون الرعاية اللازمة بمجمع الإسماعيلية الطبي. وأوضحت المصادر أن الإصابات تنوعت بين كسور وسحجات وكدمات متفاوتة الخطورة، ويخضع المصابون لإجراءات طبية لضمان استقرار حالتهم الصحية.

وشملت قائمة المصابين: الأمير محمود أحمد عابد (50 عامًا) يعاني من اشتباه كسر بالساق الأيسر وكدمات متفرقة، وشيماء كمال محمد أحمد (41 عامًا) مصابة بكدمة بالضلوع وكدمات بالجسم، وإيناس إبراهيم محمود (31 عامًا)، وعبير صلاح إسماعيل (19 عامًا)، وشيماء محمد رجب (37 عامًا) بإصابات سطحية متعددة. كما تعرض كل من فداء عبد الله منصور (23 عامًا)، وإسراء أحمد عبد الحكيم (18 عامًا) لسحجات وكدمات متفرقة، ومحمد بغدادي الصغير (65 عامًا) لاشتباه كسر بالفخذ الأيسر.

بينما تعرضت فاطمة خالد سعد محمد (23 عامًا) لاشتباه كسر بالذراع الأيسر، وهالة محمد عبد العاطي (52 عامًا) وأيمن عبد الرحمن مصلح (40 عامًا) لاشتباه كسر في العمود الفقري، ورضا فاروق خليفة (56 عامًا)، وصباح منصور عبد الله (41 عامًا)، ونها السيد إسماعيل (29 عامًا) لإصابات سطحية خفيفة. حالة المصابين تخضع للمتابعة المستمرة لضمان تعافيهم بشكل كامل.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على أسباب الحادث.