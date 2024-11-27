"كانت عايزة تخلعه".. كيف تخلص سائق بني سويف من زوجته وسط الشارع؟

بني سويف – حمدي سليمان

في واحدة من جرائم العنف الأسري، لقيت موظفة بالتأمين الصحي ببني سويف مصرعها على يد زوجها، إثر خلافات زوجية تصاعدت حدتها بشكل مأساوي.

الزوج، الذي استشاط غضبًا بعد رفع زوجته دعوى خلع أمام محكمة الأسرة، أقدم على مراقبتها وانهال عليها بطعنات قاتلة أثناء توجهها إلى عملها، ليفقد السيطرة على نفسه ويحول خلافاتهما إلى مأساة هزت أرجاء المحافظة.

تفاصيل الجريمة

بدأت القصة بخلافات حادة بين الزوج "محمود.ح"، سائق، وزوجته "ستيرة.ع"، والتي دفعتها إلى رفع دعوى خلع بعد تدهور العلاقة بينهما. علم الزوج بالأمر، فاستبد به الغضب، ليعقد العزم على إنهاء حياتها انتقامًا. وفي يوم الواقعة، تربص بها أثناء خروجها من منزلها بمدينة بني سويف، وانقض عليها مستخدمًا سلاحًا أبيض، مسددًا لها طعنات متعددة أودت بحياتها على الفور.

تحرك أمني وموقف قانوني

تلقت مديرية أمن بني سويف بلاغًا بالواقعة، وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث. جرى نقل الجثمان إلى المستشفى التخصصي، فيما تم القبض على المتهم، الذي أرشد عن أداة الجريمة. وكشفت التحريات أن الزوج رصد تحركات زوجته قبل تنفيذ جريمته المروعة. أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع التصريح بدفن الجثمان عقب انتداب الطبيب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.

وداع مؤلم

في مشهد مليء بالحزن والأسى، شيّع العشرات من أهالي بني سويف جثمان الضحية إلى مثواها الأخير بعد أداء صلاة الجنازة عليها بمسجد الصالحين. وقد خيمت حالة من الصدمة والحزن على الأهالي، الذين وصفوا الواقعة بالمأساة الأليمة التي تتطلب وقفة جادة لمكافحة ظاهرة العنف الأسري.