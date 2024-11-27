حصاد الخير.. محصول البطاطس يزين أراضي المنيا- فيديو وصور

المنيا- جمال محمد:

بدأ مزارعو محافظة المنيا حصاد محصول البطاطس الشتوي الذي طال انتظاره، ليضخوا إنتاجهم في الأسواق وسط حالة من الفرحة بتحقيق مكاسب جيدة. تعد قرية البرجاية مركزًا رئيسيًا لزراعة البطاطس في المحافظة، حيث تلعب دورًا محوريًا في تحديد أسعار المحصول وتوزيعه إلى عدة محافظات بفضل المزادات اليومية التي تُقام في القرية قبل طرح البطاطس للشوادر والبائعين.

الموسم الحالي يحمل الخير لجميع الأطراف؛ المزارعون يحققون مكاسب تصل إلى 50 ألف جنيه لكل فدان، بينما يستفيد العمال من فرص العمل اليومية خلال الحصاد، حيث تصل أجرة العامل إلى 100 جنيه مقابل 4 ساعات عمل. تنتج المنيا أنواعًا مميزة من البطاطس مثل صفية، برم، أريزونا، وكارا، ما يجعلها واحدة من أبرز المحافظات في زراعة هذا المحصول.

وفي محافظة المنيا تُعد قرية البرجاية أكبر قرى المحافظة زراعة للمحصول، ويأتي بعدها قرى نزلة الفلاحين وطحا، وأبو سويلم ودمشير، وعدة قرى مجاوره، والباقي موزعة في مراكز المحافظة الشمالية على مساحات مختلفة.

وتلعب البرجاية دوراً محورياً في تحديد سعر المحصول وتوزيعه في عدة محافظات نظراً لوجود عدد كبير من التجار وأصحاب الثلاجات فيها ، وتبدأ المزادات على شراء كميات البطاطس بداخل القرية صباح كل يوم قبل طرحها للشوادر والبائعين.

وقال الحاج محمد علي أحد مزارعي البطاطس بالمنيا، إن إنتاجية الفدان هذا العام تتراوح ما بين 8 : 10 أطنان، ووصل سعر الطن هذا العام إلى 7 آلاف جنيه، فيما تكلف المزارع تكاليف إنتاجية وصلت لنحو 20 ألف جنيه تقريباً، ليحقق مكسب صافي في النهاية يصل إلى 50 ألف جنيه تقريباً.

وأضاف علي لـ مصراوي، أن المنيا تمتاز بزراعة عدة أنواع مختلفة من البطاطس وأبرزها، صفية، برم، أريزونا، وسٖفرا، وكارا، وجميعها أصناف تحقق إنتاجية عالية مع مزارعي المنيا.

فيما عبر حسن علي، عامل زراعي بدعم فرحته ببدء حصاد البطاطس، مؤكداً أنه موسم خير لجميع أهالي القرى، وجميع الشباب يعملون في عملية تقليع البطاطس وجمعها في الأجولة، ونقلها للتجار، وتصل يومية العامل إلى 100 جنيه في 4 ساعات عمل.

يذكر أن قرى محافظة المنيا تزرع ما يقارب الـ 45 ألف فدان بطاطس، موزعه غالبية بقرى مركز المنيا، ومركزي سمالوط ومطاي، وبعض المناطق القليلة ببني مزار ومغاغه وأبو قرقاص.