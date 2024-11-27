زراعة جنوب سيناء تطلق مبادرة لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة

جنوب سيناء – رضا السيد :

أطلقت مديرية الزراعة بجنوب سيناء، مبادرة لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، اليوم الأربعاء، بمدخل السوق التجاري بمدينة طور سيناء بشارع المنشية، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة.

وقال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إنه جرى تنظيم المبادرة بالتنسيق بين إدارة التعاون الزراعي، وحزب مستقبل وطن، و الجمعية الزراعية بمدينة طور سيناء، وذلك لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين، وتفعيل الدور المجتمعي للمؤسسات المجتمعية والخدمية بالمحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن المبادرة تتضمن كمية كبيرة من اللحوم الطازجة بأسعار تبدأ من 360 جنيها للكيلو، إضافة إلى توفير العديد من السلع الغذائية التي توفرها مديرية الزراعة بمنافذها .