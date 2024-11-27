الأم كشفت السبب.. فتاة تنهي حياتها بالحبة القاتلة في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أنهت طالبة حياتها بتناول مادة سامة؛ لسوء حالتها النفسية بمنزل أسرتها، بطهطا شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة طهطا إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول "ياسمين. ح" 18 عامًا طالبة مصابة بتسمم، ادعاء تناول قرص لحفظ الغلال، وتوفيت أثناء تقديم الإسعافات اللازمة.

أفادت والدتها "كريمة. ا" 44 عامًا ربة منزل أنه أثناء تواجد ابنتها المذكورة بالمنزل تناولت قرص لحفظ الغلال الشهير إعلاميا بالحبة القاتلة، ما نتج عنه إصابتها التي أودت بحياتها؛ لسوء حالتها النفسية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.