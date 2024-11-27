24 ساعة فوق الكابينة.. والد الغطاس الناجي من لانش مرسى علم: "ابني شاف الموت بعينه"

كتب-عبدالرحمن القرشي:

في قصة نجاة معجزة، روى والد شاب مصري نجى من غرق اللانش في مرسى علم تفاصيل اللحظات الصعبة التي عاشها ابنه، حيث ظل عالقًا على حطام السفينة لمدة يوم كامل، شاهد الموت بعينه قبل أن يتم إنقاذه.‬

يقول حسام الفرماوي والد "يوسف" الغطاس الناجي من اللانش الغارق sea story خلال رحلة بحرية بمدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر: "ابنى نجى من الغرق بفضل الله وبعد أن ظل أعلى كابينة اللانش الغارق لمدة 24 ساعة، شاهد خلالها الموت بعينه".

وأضاف والد الغطاس الناجي لمصراوي: "يوسف كان ضمن فريق عمل طاقم السفينة المصري، فور اصطدام السفينة بالشعب المرجانية وغرقها خلال دقائق معدودة".

وعن تفاصيل نجاة ابنه قال الفرماوي: "علمت أن ابني صعد أعلى كابينة المركب الغارق إلى أن تم إنقاذه وتلقى الإسعافات الأولية على سفينة الإنقاذ لكنه يعاني من حالة صدمة وانهيار عصبي من هول الحادث".

وأردف: "علمت بالحادث من مواقع التواصل الاجتماعي وبعد 24 ساعة أخطرونا بإنقاذ يوسف وهو بحالة جيدة الآن".

ووجه والد الغطاس رسالة شكر لقوات الإنقاذ والأجهزة التنفيذية على التدخل السريع ومسح المياه الإقليمية لإنقاذ السائحين والمصريين.

كان اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أعلن أمس الثلاثاء عن إنقاذ بلغ 33 شخصاً من ركاب اللانش، فيما جرى انتشال 4 جثث فقط، ليصبح إجمالي عدد من جرى إخراجهم من المياه 37 شخصاً على قيد الحياة، ولا تزال عمليات البحث مستمرة للعثور على 7 آخرين مفقودين آخرين.