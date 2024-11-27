بالصور- بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية وهيئة قضايا الدولة

الإسكندرية – محمد عامر:

وقع الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والمستشار عبد الرزاق محمود شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون بهدف تنمية أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك وما يرتبط بها من أنشطة علمية وبحثية وتدريبية.

شهد توقيع البروتوكول كل من الدكتور سعيد علام، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأوضح رئيس الجامعة أن البروتوكول يهدف إلى توطيد التعاون بين الجانبين في كافة المجالات، ومعاونة الباحثين والدارسين من أعضاء قضايا الدولة في مجال الدراسات القانونية والإدارية والاقتصادية من خلال توفير المراجع والفهارس العلمية، والاستفادة من الإمكانيات البشرية والمتخصصة في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية.

ولفت إلى أنه سيكون هناك تبادل للإنتاج العلمي سواء دوريات أو دراسات أو تقارير أو بحوث بين الطرفين، وتقديم كافة سبل المساعدة لأعضاء قضايا الدولة للتسجيل في البرامج التعليمية والبحثية المتخصصة في الماجستير والدكتوراه.

وأضاف قنصوه، أنه بموجب هذا البروتوكول سيجري تشكيل لجنة مشتركة من جامعة الإسكندرية "كلية الحقوق" وهيئة قضايا الدولة "مركز الدراسات القضائية"، للتنسيق بينهما فيما يتعلق بتنفيذ بنود هذا البروتوكول ووضع الخطة التنفيذية للأنشطة المشتركة واقتراح البرامج والأنشطة ومختلف الفعاليات الاخرى.

وأكد المستشار عبد الرزاق محمود، أنه سيجري من خلال البروتوكول تزويد المكتبة القانونية للطرفين بأهم الكتب، والموسوعات، والأوراق العلمية والبحثية، والمراجع القانونية، فضلاً عن إتاحة الفرصة لكل طرف للدخول على المنصات الإلكترونية الخاصة بكل منهما، بالإضافة إلى التعاون في إجراء البحوث والدراسات، وإعداد أوراق العمل وذلك للإسهام في تنمية الثقافة القانونية لكلا الطرفين.