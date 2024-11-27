محافظ أسيوط يفاجئ المستشفى العام ويحيل المدير المناوب و7 أطباء للتحقيق

أسيوط - محمود عجمي:

في جولة مفاجئة فجراً على مستشفى أسيوط العام، قرر اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، إحالة المدير المناوب وسبعة أطباء للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل، بينما كافأ ثماني ممرضات لتميزهن وتفانيهن في أداء واجباتهن.

فاجأ المحافظ، العاملين بالمستشفى في الساعة الثالثة فجراً للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى. وخلال الجولة، لاحظ تغيب عدد من الأطباء، وبعد مراجعة دفاتر الحضور والانصراف، تبين تغيب المدير المناوب وسبعة أطباء، مما دفعه لإحالتهم للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، مشدداً على أهمية انتظام الخدمات الصحية وفقاً للقوانين المنظمة.

كما تفقد المحافظ عدة أقسام بالمستشفى، منها قسم الاستقبال والطوارئ، حيث اطمأن على الحالات المترددة ووجه بإحضار سيارة إسعاف لمريض يعاني من نزلة معوية حادة لنقله إلى مركز السموم بمستشفى الإيمان العام. وشملت الجولة أيضاً المحطة التمريضية والصيدلية للاطمئنان على توافر الأدوية، بالإضافة إلى قسم العناية المركزة والعمليات الكبرى وقسم الأطفال المبتسرين الذي يضم 19 حضانة، حيث كافأ ثماني ممرضات لتميزهن في العمل وتقديمهن الخدمة الطبية على أكمل وجه.

وأكد أبوالنصر أن جولاته الميدانية المفاجئة تهدف إلى الاطمئنان على سير العمل وضمان تقديم خدمات طبية متميزة للمرضى، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد حالات الإهمال والتقصير، ومكافأة المتميزين في عملهم. وشدد على أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في منظومة العمل بكافة القطاعات، وسيواصل جولاته المفاجئة لمتابعة انتظام العمل، خاصة في المستشفيات التي تخدم قطاعاً واسعاً من المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.