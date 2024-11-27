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لمدة 9 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن مركز دسوق بكفر الشيخ

03:13 ص الأربعاء 27 نوفمبر 2024

قطع مياه

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في كفرالشيخ، انقطاع المياه عن مركز ومدينة دسوق بالكامل، اليوم الأربعاء لمدة 9 ساعات، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة السادسة مساءً.

ووفق البيان الصادر عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي في كفر الشيخ، تبين أن انقطاع المياه سوف تؤثر على كل من مركز ومدينة دسوق بالكامل، وبعض قرى مركز قلين، وبعض قرى مركز كفرالشيخ، وتوابعهم.

وكشف البيان عن الشركة أرجعت سبب الانقطاع نتيجة توقف محطة مياه محلة أبوعلى بسبب التطهير بترعة القضابة.

وأهابت الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز، والمستشفيات، والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه في المناطق المذكورة.

وقال البيان إن الشركة سعت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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