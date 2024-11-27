بالفيديو.. لحظة وصول الناجين من المركب الغارق إلى مرسى علم

قصص نجاح ملهمة من الإسكندرية.. كيف غير اللاجئون حياتهم في مصر؟ (صور)

كتب - عبد الرحمن القرشي:

حصل موقع مصراوي على مقطع فيديو، يوثق وصول الناجين إلى شاطئ مدينة مرسى علم، عقب إنقاذهم من قبل قوات الإنقاذ والتدخل السريع.

تضمن الفيديو تقديم الإسعافات الأولية للسائحين الناجين والاطمئنان على سلامتهم وتهنئتهم بالنجاة.

كان اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أعلن إنقاذ 33 شخصًا من ركاب اللنش، فيما جرى انتشال 4 جثث فقط، ليصبح إجمالي عدد من جرى إخراجهم من المياه 37 شخصًا على قيد الحياة، ولا تزال عمليات البحث مستمرة للعثور على 7 آخرين مفقودين آخرين.