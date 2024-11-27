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بالفيديو.. لحظة وصول الناجين من المركب الغارق إلى مرسى علم

01:45 ص الأربعاء 27 نوفمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محافظ البحر الأحمر يطمئن على الركاب الناجين
  • عرض 6 صورة
    محافظ البحر الأحمر يطمئن على الركاب الناجين
  • عرض 6 صورة
    محافظ البحر الأحمر يطمئن على الركاب الناجين
  • عرض 6 صورة
    محافظ البحر الأحمر يطمئن على الركاب الناجين
  • عرض 6 صورة
    محافظ البحر الأحمر يطمئن على الركاب الناجين
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كتب - عبد الرحمن القرشي:

حصل موقع مصراوي على مقطع فيديو، يوثق وصول الناجين إلى شاطئ مدينة مرسى علم، عقب إنقاذهم من قبل قوات الإنقاذ والتدخل السريع.

تضمن الفيديو تقديم الإسعافات الأولية للسائحين الناجين والاطمئنان على سلامتهم وتهنئتهم بالنجاة.

كان اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أعلن إنقاذ 33 شخصًا من ركاب اللنش، فيما جرى انتشال 4 جثث فقط، ليصبح إجمالي عدد من جرى إخراجهم من المياه 37 شخصًا على قيد الحياة، ولا تزال عمليات البحث مستمرة للعثور على 7 آخرين مفقودين آخرين.

مرسى علم قوات الإنقاذ الإسعافات الأولية سي ستوري محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي
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