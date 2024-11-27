قلب الفرح نكد.. 6 مصابين في انهيار بئر صرف داخل منزل بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

شهدت قرية علوان بمركز أسيوط حادثًا مأساويًا اليوم الثلاثاء، حيث أصيب 6 أشخاص في انهيار بئر صرف صحي داخل منزل أثناء احتفال عائلي بفرح عروس.

تحول مشهد البهجة والزغاريد إلى صراخ وعويل بعد انهيار البئر على عدد من الحضور.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية والإسعاف إلى الموقع.

تبين من المعاينة انهيار بئر صرف صحي داخل منزل المواطن "عز.م"، مما أدى إلى إصابة: "أحمد.ح"، "رضوى.ا"، "وفاء.و"، "وفاء.ح"، "نجاة.ع"، و"بسمة.ف".

نُقل المصابون إلى مستشفى الإيمان العام ومستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.