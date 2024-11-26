جامعة المنيا تشيد بمبادرة ركوب الدراجات لتخفيف الازدحام وتعزيز اللياقة البدنية

المنيا - جمال محمد:

أكد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، على أهمية استغلال موارد الكليات بشكل فعال لتحسين الإنتاج وزيادة دخل الجامعة، بما ينعكس إيجابيًا على أوضاع أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الدوري لمجلس الجامعة، الذي أشاد فيه الدكتور فرحات بكليتي العلوم والتمريض لما حققتاه من التزام بمعايير الاعتماد وفق الجداول الزمنية المقررة، مما ترك انطباعًا إيجابيًا لدى لجان التقييم. وأكد دعم الجامعة لجميع الكليات للتقدم للاعتماد بخطة عمل واضحة.

أثنى مجلس الجامعة على مبادرة تشجيع الطلاب على استخدام الدراجات داخل الحرم الجامعي لتخفيف الازدحام، ونشر ثقافة التنقل الآمن باستخدام الدراجة، مع التأكيد على فوائدها الصحية والبدنية. كما وجه المجلس بتوفير أماكن مخصصة وآمنة لانتظار الدراجات بجميع الكليات.

شدد رئيس الجامعة على أهمية إصدار بطاقات تعريفية جديدة للطلاب للعام الجامعي الحالي، وإلغاء البطاقات القديمة. وأوصى بضرورة تفاعل الكليات مع الفعاليات الجامعية، وتطبيق القيم والمعايير الجامعية بصرامة على المخالفين، مع إدراج العقوبات في ملفاتهم الورقية والإلكترونية. كما وجه بالتخلص من المعدات غير المستخدمة في مخازن الكليات طبقًا للوائح والقواعد.

قدم رئيس الجامعة الشكر لكليتي التربية الرياضية والتربية النوعية، والإدارة العامة لرعاية الطلاب، على التنظيم المتميز لافتتاح دوري الجامعة للألعاب الرياضية 2024. وأكد أن هذه الفعاليات تأتي ضمن رؤية الجامعة لتعزيز النشاط البدني، وتنمية روح الفريق والقيم الرياضية، بما يتماشى مع أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة.. لجيل جديد - من أجل مصر".