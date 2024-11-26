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وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث تصادم ببني سويف

11:15 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

إسعاف أرشيفة

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بني سويف - حمدي سليمان:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من مستشفى الواسطى المركزي بوصول جثتي عاطف محمد كامل (48 عامًا) وعصام رجب توفيق (45 عامًا)، بالإضافة إلى المصاب محمد عاطف محمد (18 عامًا)، الذي يعاني من كسر مضاعف في القدم اليمنى. جميعهم من مركز بني مزار بمحافظة المنيا.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى، فيما يخضع المصاب للعلاج بقسم الاستقبال. وقد تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على الجهات المختصة.

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