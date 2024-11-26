إعلان أسماء أمناء اتحادات الكليات بجامعة أسيوط الأهلية غدًا

أسيوط - محمود عجمي:

جرَت اليوم الثلاثاء، انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى كليات جامعة أسيوط الأهلية، تحت إشراف الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط والمفوض بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية، والدكتور نوبي محمد حسن، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية.

تأتي هذه الانتخابات وفقًا للجدول الزمني المعلن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي إطار من الحرية الكاملة المتاحة للطلاب لاختيار ممثليهم.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن الانتخابات الطلابية بجامعة أسيوط الأهلية تمت بشكل ديمقراطي وشفاف منذ انطلاقها، مشيدًا بحسن سير العملية الانتخابية التي تسير وفق الخطة الموضوعة لها، والتي تضمن مناخًا من الشفافية والحيادية.

وأضاف أن هذه التجربة الديمقراطية تمثل تدريبًا واقعيًا للطلاب على المشاركة السياسية والتفاعل الإيجابي، سواء بالترشح أو الانتخاب، مما يعزز لديهم قيم الثقة بالنفس وحرية التعبير، ويؤكد على أهمية صوتهم الانتخابي.

من جانبه، أوضح الدكتور نوبي محمد حسن، أن الجدول الزمني المعلن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يتضمن إعلان أسماء أمناء اتحادات الكليات غدًا الأربعاء 27 نوفمبر، يليه ختام العملية الانتخابية لاتحاد طلاب الجامعة يوم الخميس 28 نوفمبر، بانتخاب اللجنة العليا لاتحاد جامعة أسيوط الأهلية، وإعلان أسماء أمناء اللجان العليا ومساعديهم، والفائز بمنصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه.