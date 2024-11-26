في آخر اجتماع لـ"قنصوه".. الموافقة على إنشاء فرع لجامعة الإسكندرية بأبو ظبي| صور

قصص نجاح ملهمة من الإسكندرية.. كيف غير اللاجئون حياتهم في مصر؟ (صور)

الإسكندرية – محمد عامر:

وافق مجلس جامعة الإسكندرية في جلسته، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، مبدئيا على إنشاء فرع لجامعة الإسكندرية بإمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفقًا لبيان صادر عن الجامعة، تبدأ الدراسة في الفرع الجديد اعتبارًا من العام الأكاديمي القادم 2025/ 2026 في 10 برامج تشمل "مجال الإنسانيات والأعمال وعلوم الحاسب".

وتتضمن مجموعة من البرامج المهنية والبرامج المزدوجة والمشتركة بالتعاون مع عدة جامعات عالمية، ورفع القرار إلى وزارة التعليم العالي ورئاسة مجلس الوزراء للحصول على الموافقات المطلوبة.

وهنأ قنصوه، قطاع التعليم والطلاب بالجامعة بمناسبة حصول جامعة الإسكندرية على المركز الأول في مجال الأنشطة الطلابية بعدد 10 آلاف و480 نشاط طلابي وذلك على مستوى الجامعات المصرية للعام الأكاديمي 2023/2024.

وفي سياق متصل، كرم المجلس الدكتور عبد العزيز قنصوه، بمناسبة انتهاء فترة رئاسته للجامعة، مقدماً له الشكر على ما قدمه من جهد ملموس وعطاء متميز خلال هذه الفترة وتحقيق العديد من الإنجازات المتميزة للارتقاء بأداء الجامعة، والنهوض بدورها في خدمة التعليم والبحث العلمي.

يشار إلى أن المجلس وافق على ترقية 36 عضو هيئة تدريس، و16 إلى وظيفة أستاذ، و20 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 17 مدرس، ومنح 83 درجة دكتوراه، و196 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.